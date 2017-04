Saint-Étienne - Rennes, à porta fechada, esteve suspenso por invasão de adeptos

Lusa 23 Abr, 2017, 17:43 / atualizado em 23 Abr, 2017, 17:43 | Futebol Internacional

Os adeptos da formação anfitriã, que irromperam por uma das bancadas ao minuto 18, acabaram por sair de campo depois da intervenção do presidente do clube, com o jogo a continuar pouco depois.



A partida disputa-se à porta fechada devido a uma sanção imposta pela Liga francesa devido ao arremesso de objetos no 'clássico' com o rival Lyon, em 02 de fevereiro (2-0).



O incidente surge depois de, no último fim-de-semana, adeptos do Bastia terem tentado agredir jogadores do Lyon, na receção do lanterna-vermelha, treinado por Rui Almeida, à equipa de Anthony Lopes, que chegou a ser visado, com o jogo a ser definitivamente suspenso ao intervalo.