Salernitana contrata o técnico Stefano Colantuono

”, refere o clube.A Salernitana, que é 20.ª e última classificada na Liga italiana de futebol, com 14 pontos e apenas duas vitórias em 29 jornadas, iniciou a época com Paulo Sousa, seguindo-se Filippo Inzaghi em outubro e Fabio Liverani em fevereiro.O último treinador não fez mais do que cinco jogos, com quatro derrotas e um empate, numa altura em que a equipa não vence há 12 jogos, com um acumulado consecutivo de 10 derrotas e dois empates desde 30 de dezembro.