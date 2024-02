Liverani, de 47 anos, será o terceiro treinador da época na formação de Salerno, depois do português Paulo Sousa, despedido em outubro, e de Filippo Inzahi, que saiu hoje igualmente em função dos maus resultados.



A Salernitana, que não vence um jogo desde 30 de dezembro, é 20.ª e última classificada no campeonato italiano, com apenas 13 pontos em 24 jornadas, a seis da Udinese, 17.ª, a primeira equipa fora da zona de descida.