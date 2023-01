Salernitana despede treinador Davide Nicola

Nicola, de 49 anos, chegou à Salernitana em fevereiro do último ano, quando a equipa era última no campeonato, e conseguiu assegurar a manutenção.



“O clube agradece ao treinador pela paixão e dedicação, por ter alcançado o objetivo histórico de manutenção na Serie A, desejando-lhe o melhor na continuidade da sua carreira”, disse a Salernitana, em comunicado.



Atualmente, a equipa de Salerno é 15.ª classificada, ainda nove pontos acima da zona de despromoção, apesar de não vencer há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates.



A saída de Davide Nicola é a sexta "chicotada" desta época na Serie A, depois de Bolonha, Monza, Sampdoria, Hellas Verona e Cremonese também já terem despedido os treinadores com que iniciaram a temporada.