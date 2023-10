Salzburgo, adversário do Benfica na `Champions`, empata e desce a segundo

O decacampeão austríaco soma agora 23 pontos, menos um face ao agora líder Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, que venceu hoje no terreno do Wolfsberger, por 2-1, com o LASK Linz a ocupar o terceiro lugar, com 18, e o Hartberg o quarto, com 16.



O Salzburgo adiantou-se no marcador pelo avançado Roko Simic, aos sete minutos, e dilatou a vantagem pelo médio Forson Amankwah, aos 29, antes de ficar reduzido a 10 jogadores aos 38, após o vermelho direto exibido ao defesa Strahinja Pavlovic.



A equipa anfitriã reduziu pelo defesa Nicolas Wimmer aos 45+1 minutos e empatou na segunda parte, pelo dianteiro Florian Jaritz, aos 74.



O Salzburgo venceu o Benfica por 2-0, no Estádio da Luz, na primeira ronda do grupo D e ocupa o terceiro lugar, atrás da Real Sociedad e do Inter de Milão, próximo adversário dos austríacos para a Liga dos Campeões, em jogo marcado para 24 de outubro, em Itália.



O Sturm Graz perdeu na receção ao Sporting (2-1) e venceu os polacos do Raków (1-0) para a Liga Europa, sendo o terceiro classificado do Grupo D, com três pontos atrás dos italianos da Atalanta, próximos adversários, em 26 de outubro, na Áustria, e dos 'leões'.