Salzburgo, adversário do Benfica na `Champions`, goleia e lidera isolado

Ao intervalo, o líder do campeonato austríaco já vencia por 3-0, com golos do avançado croata Roko Simic, aos 21 minutos, do central francês Oumar Solet, aos 25, e do avançado costa-marfinense Karim Konate, aos 39.



Na segunda parte, fixou o resultado final aos 58 minutos, através do médio israelita Óscar Gloukh.



O Salzburgo recebe na terça-feira os espanhóis da Real Sociedad, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, depois de ter batido o Benfica, por 2-0, no Estádio da Luz, na primeira ronda de um grupo do qual faz ainda parte o Inter Milão.



O Salzburgo lidera o campeonato com 22 pontos, seguido do Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, com 18 pontos (menos um jogo), do LASK Linz, com 15, e do Klagenfurt, com 14.