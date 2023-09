Salzburgo, adversário do Benfica na `Champions`, vence e retoma liderança

O campeão austríaco resolveu cedo o jogo, com um ‘bis’ do jovem avançado croata, Roko Simic, de 19 anos, aos 13 e 35 minutos, e com exceção de uma ténue reação do Rapid, geriu a segunda parte estando sempre mais perto do 3-0 do que o adversário do 2-1.



Com este triunfo, o Salzburgo recuperou a liderança, perdida momentaneamente para o Sturm Graz (oponente do Sporting na Liga Europa), que tinha ido vencer ao terreno do Altach, por 2-1, no sábado, com 18 pontos, seguido deste, com 16, e do Lask Linz, com 11.



O Benfica estreia-se na Liga dos Campeões precisamente frente ao Salzburgo, no próximo dia 20, no Estádio da Luz, a partir das 20:00, a contar para o Grupo D, do qual fazem parte também os italianos do Inter Milão e os espanhóis da Real Sociedad.