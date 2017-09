Salzburgo, rival do Vtória de Guimarães, empata em casa

Lusa 10 Set, 2017, 18:12 | Futebol Internacional

Mesmo a atuar com menos uma unidade, por expulsão de Pavelic, aos 16 minutos, o Rapid Viena colocou-se na frente do marcador, por Ljubicic, aos 60 minutos, mas o Salzburgo anulou a desvantagem aos 79, com um autogolo de Schwab.



A equipa forasteira voltou a marcar, por Schobesberger, aos 79, mas Dabbur salvou os campeões austríacos da derrota, aos 90+2.



O Salzburgo segue no segundo lugar do campeonato, com 14 pontos, menos quatro que o Sturm Graz, que lidera.



O Salzburgo é adversário do Vitória de Guimarães no Grupo I na Liga Europa, juntamente com Marselha e Konyaspor.