Salzburgo vence nos penáltis e segue em frente na Taça da Áustria

O Salzburgo, opoente do Benfica na Liga dos Campeões, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça Áustria em futebol, ao ultrapassar o Hartberg (5-4), no desempate por penáltis, após 1-1 no final do prolongamento.

Em Hartberg, depois de um primeiro tempo sem golos, Entrup, aos 67 minutos, colocou os locais na frente do marcador, com a resposta do Salzburgo a surgir aos 77, por intermédio de Ratkov, um empate que durou até ao minuto 90.



A igualdade a um golo manteve-se no prolongamento e foi através da marca do castigo máximo que o Salzburgo conseguiu superiorizar-se, para confirmar a passagem aos 'quartos'.



No Grupo D da 'Champions', liderado pela Real Sociedad, à frente do Inter Milão, ambos com sete pontos, o Salzburgo é terceiro colocado, com três, à frente do Benfica, último, com zero.