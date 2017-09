Samaris chamado à seleção da Grécia

Mário Aleixo - RTP 29 Set, 2017, 11:10 / atualizado em 29 Set, 2017, 11:11 | Futebol Internacional

Na convocatória consta também o ex-benfiquista Mitroglou, avançado que recuperou de lesão e já entrou na quinta-feira na derrota da sua nova equipa, o Marselha, em casa dos austríacos do Salzburgo (1-0), para a Liga Europa.



Na corrida ao Mundial, a Grécia, treinada pelo alemão Michael Skibbe, é terceira no Grupo H, com 13 pontos, atrás da já apurada Bélgica, com 22, e da Bósnia-Herzegovina, com 14.



Apenas os vencedores garantem uma vaga direita no Mundial da Rússia, enquanto os oito melhores segundos classificados, de nove grupos, irão disputar um "play-off".