Samaris, que se destacou em Portugal em serviço do Benfica, clube que representou entre 2014 e 2021, esteve na época passada ao serviço do Rio Ave e alinhou em 27 partidas pelos vila-condenses.O médio de 34 anos, que estava livre no mercado, vai prosseguir a carreira nos brasileiros do Coritiba, que também contrataram o avançado Islam Slimani, que representou o Sporting.