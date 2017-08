Samir Nasri deixa Manchester City e assina pelo Antalyaspor

Lusa 21 Ago, 2017, 14:14 | Futebol Internacional

"O clube assinou um contrato de dois anos com o médio Samir Nasri", refere a nota na página oficial do Antalyaspor.



O Antalyaspor, que iniciou o campeonato com uma derrota e um empate, conta no plantel com o também francês Jérémy Menez e com o camaronês Samuel Eto'o.



Nasri iniciou a sua carreira no Marselha, clube em que se manteve até 2008, quando assinou pelo Arsenal e no qual esteve três épocas e meia.



Na temporada de 2011/12, o jogador assinou pelo City, equipa em que teve papel importante, mas, na última época, com a chegada de Pep Guardiola, acabou por ser emprestado aos espanhóis do Sevilha, equipa em que fez 30 jogos e marcou três golos.