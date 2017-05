Sampaoli só sai pela cláusula de rescisão

Mário Aleixo - RTP 26 Mai, 2017, 11:50 | Futebol Internacional

O presidente do Sevilha, José Castro, avisou a Federação Argentina de Futebol (AFA) que se quiser contratar o treinador Jorge Sampaoli terá de pagar a cláusula de rescisão, no valor de 1,5 milhões de euros.



Castro assinalou, em entrevista à televisão do clube espanhol, que "os contratos são para serem cumpridos", numa altura em que chegou a Sevilha o presidente da federação argentina, Claudio Tapia, e o vice-presidente Daniel Angelici para negociar a desvinculação de Sampaoli.



"A reunião com Tapia está marcada, gostei que tivessem vindo a Sevilha, mas a saída de Sampaoli custa 1,5 milhões de euros", reforçou o presidente do clube espanhol, no qual alinha o defesa internacional português Daniel Carriço.



Para reforçar a sua posição, José Castro observou que "a amizade com Angelici é uma coisa e os contratos são outra", adiantando preferir que o treinador argentino, de 57 anos, permanecesse no clube.