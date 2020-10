Sampdoria alcança primeira vitória na Serie A em casa da Fiorentina

Depois dos desaires com a Juventus (3-0) e Benevento (3-2), a formação orientada pelo experiente técnico Claudio Ranieri somou os três primeiros pontos, graças à grande penalidade convertida por Fabio Quagliarella, aos 42 minutos, e à ‘chapelada’ de Valerio Verre (83) já no segundo tempo, depois do sérvio Dusan Vlahovic ter feito a igualdade.



Fiorentina, que somou o segundo desaire consecutivo, e 'Samp’ ocupam os 13.º e 14 postos, ambas com três pontos.