Sampdoria e Salernitana seguem em frente na Taça de Itália

A "Samp" esteve a perder por duas vezes, face aos tentos de Chiarello, apontado logo aos oito minutos, e Corazza (45), mas conseguiu sempre reagir, primeiro, pelo experiente Quagliarella (28), e, já no segundo tempo, através de Gabbiadini (47) e Thorsby (52). O Torino será o oponente na fase seguinte.Em Salerno, um "bis" de Bonazzoli (45+2 e 55) colocou o Salernitana, recém-promovido à Serie A, na próxima fase, na qual vai enfrentar o Génova.Num encontro com nove golos, disputado no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, os locais foram surpreendidos pelo Ternana, da Serie B, que esteve sempre no comando do marcador, graças aos golos de Agazzi (seis), Alfredo Donnarumma (21), Peralta (40 e 54) e Falletti (50).Para os anfitriões marcaram Dominguez (38), Arnautovic (56), Soriano (58) e Orsolini (76).

Entre equipas do segundo escalão, o Crotone superou o Brescia nas grandes penalidades (4-2), depois de uma igualdade a dois golos no final do prolongamento.