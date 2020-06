Sané recusou prolongar contrato com Manchester City que termina em 2021

“O Leroy recusou um prolongamento de contrato. Toda a gente sabe como funciona: se no final da época houver acordo entre para a sua saída, sairá, caso contrário sairá no fim do contrato”, referiu o técnico espanhol.



Guardiola explicou que foram feitas “duas ofertas de renovação que foram recusadas” por Sané, que chegou ao clube inglês em 2016, proveniente do Schalke 04.



O avançado Sané, de 24 anos, que com a camisola do City conquistou dois títulos de campeão inglês, não joga desde agosto passada, devido a uma lesão no joelho.



Sané, que é apontado como reforço do Bayern Munique, esteve no banco no encontro entre o City e o Arsenal (3-0), da jornada de regresso do futebol inglês após a paragem devido à pandemia de covid-19.