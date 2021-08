Santa Clara apura-se para o `play-off` da Liga Conferência Europa

Depois de ter vencido em casa por 2-0, o conjunto açoriano, com várias baixas causadas pelo novo coronavírus, venceu em Ljubljana graças a um golo de Rui Costa, aos 73 minutos.



Para chegar à fase de grupos, o Santa Clara vai ter de ultrapassar o vencedor da eliminatória entre os sérvios do Partizan e os russos do Sochi.