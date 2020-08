Santa Clara volta a emprestar Bruno Lamas ao Korfakkan Sports

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Korfakkan Sports & Cultural Club para a renovação da cedência do passe, a título temporário, do atleta Bruno José Pavani Lamas até 30 de Junho de 2021”, informou o Santa Clara, em comunicado.



Lamas chegou aos Emirados Árabes Unidos a meio da época 2019/20, em janeiro deste ano, depois de ter realizado 18 jogos e apontado um golo ao serviço da formação insular.



Na temporada anterior, 2018/19, o jogador brasileiro foi uma das principais figuras do conjunto açoriano, tendo feito um total 36 jogos, em que apontou três golos.



O médio de 26 anos ingressou no Santa Clara na temporada 2018/19 proveniente do Leixões, no qual esteve quatro épocas.



Para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou Júlio Romão (ex-Atlético Paranaense), Gustavo Viera (ex-Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ex-Marítimo B), Jean Patric (ex-Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro).



No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos.



Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.