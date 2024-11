O Santa Rita de Cássia e o Desportivo da Lunda empataram 0-0, em jogo antecipado da 14.ª jornada do Girabola, na província angolana do Uíge.

O jogo foi antecipado, uma vez que o Desportivo da Lunda Sul está a participar na Taça da Confederação Africana em futebol.



Com este empate, o Santa Rita de Cássia mantém-se em 15.º lugar, com sete pontos, enquanto o seu adversário é o quinto, com 16.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos marcadores do Girabola, com 11 golos.