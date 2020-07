Santos de Jesualdo empata no regresso após paragem

Numa Vila Belmiro vazia, mas decorada com fotos de adeptos do "peixe", o Santo André colocou-se em vantagem no marcador aos 18 minutos, por Rodrigo.

Já em desvantagem numérica, por expulsão de Sanchez, aos 43 minutos, o Santos conseguiu chegar ao empate, por Soteldo, aos 45+2.



"Até à expulsão, (o Santo André) não discutiu o jogo, só defendeu. Depois da expulsão, as coisas foram mais difíceis, ainda mais no primeiro jogo depois da pausa. Conseguimos manter o ritmo na segunda parte, mas sem a fluência esperada. Pareceu-me um pouco exagerada (a expulsão do Sánchez)", disse Jesualdo Ferreira.



Com este empate, o Santos mantém-se na liderança do Grupo A do "Paulistão", com 16 pontos, enquanto o Santo André, com 20, lidera a "poule" B.



No domingo, o Santos volta a jogar, desta vez no terreno do Novorizontino.