O treinador Alessio Dionisi deixou o comando do Sassuolo, na sequência da 15.ª derrota da equipa na Liga italiana de futebol, anunciou hoje o clube que ocupa a 17.ª posição da competição.

No sábado, os ‘neroverdi’ foram derrotados em casa pelo Empoli, por 3-2, averbando o quinto desaire nos últimos seis jogos na Serie A, que os deixa logo acima da ‘linha de água’, mas em igualdade com Verona e Cagliari, antepenúltimo e penúltimo, respetivamente.



Em comunicado, o Sassuolo informou que o comando da equipa ficará entregue ao técnico dos sub-19, Emiliano Bigica, um antigo médio que se destacou, sobretudo, ao serviço da Fiorentina na década de 90, em que se cruzou com o português Rui Costa.