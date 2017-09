Saviola vai ser adjunto das seleções jovens de Andorra

25 Set, 2017, 16:23 | Futebol Internacional

Saviola, que vestiu a camisola do clube da Luz entre 2009 e 2012, está ainda a tirar o curso de treinador da UEFA e, para já, vai ser adjunto de Oscar Sonejee no futebol jovem de Andorra.



Aos 35 anos, o ex-avançado vai pela primeira vez ocupar um cargo técnico, depois de uma longa carreira, em que passou por várias emblemas europeus.



Além do Benfica, Saviola vestiu as camisolas do FC Barcelona, do Real Madrid, do Sevilha, do Mónaco, do Málaga, do Olympiacos e do Verona.



O antigo internacional argentino iniciou e a terminou a sua carreira no River Plate.