Schäfer sucede a Proença nas Ligas Europeias

“Temos vários desafios pela frente, mas tenho a certeza de que, com união e cooperação intensa, vamos continuar a salvaguardar e a desenvolver ainda mais o futebol a nível nacional neste ambiente de rápidas mudanças, ao mesmo tempo que contribuímos para melhorar a governança do jogo no interesse de todas as partes”, afirmou Schäfer, que administra a Liga helvética há 15 anos e era vice-líder da EL desde novembro de 2023.



Por ocasião do 20.º aniversário da associação, o evento contou com representantes das 40 ligas europeias filiadas e executivos de outros parceiros, sob organização da Liga alemã (DFL), nomeando um conselho de administração com 13 elementos para o quadriénio 2025-2029.



Mathieu Moreuil, da Liga inglesa, sucedeu a Claudius Schäfer como vice-presidente, num elenco diretivo completado pelo Lorin Paris (Bélgica), Claus Thomsen (Dinamarca), Javier Tebas (Espanha), Benjamin Viard (França), Marc Lenz (Alemanha), Luigi De Siervo e Paolo Bedin (ambos de Itália), Jan De Jong (Países Baixos), Marcin Animucki (Polónia), Neil Doncaster (Escócia) e Michal Mertinyak (Eslováquia).



A readmissão de La Liga, organizadora dos campeonatos profissionais espanhóis, como membro ordinário da EL foi aprovada na sessão, que já não contou com Pedro Proença.



Em 5 de fevereiro, quando ainda comandava a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o gestor dirigiu a última reunião à frente da EL, que tinha proposto um voto de louvor à presidência do ex-árbitro e a sua nomeação como líder honorário da associação.