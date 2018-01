Partilhar o artigo Schalke 04 empata e perde oportunidade de se isolar no 2.º lugar da liga alemã Imprimir o artigo Schalke 04 empata e perde oportunidade de se isolar no 2.º lugar da liga alemã Enviar por email o artigo Schalke 04 empata e perde oportunidade de se isolar no 2.º lugar da liga alemã Aumentar a fonte do artigo Schalke 04 empata e perde oportunidade de se isolar no 2.º lugar da liga alemã Diminuir a fonte do artigo Schalke 04 empata e perde oportunidade de se isolar no 2.º lugar da liga alemã Ouvir o artigo Schalke 04 empata e perde oportunidade de se isolar no 2.º lugar da liga alemã