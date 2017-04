Schalke 04 goleia o Bayer em Leverkusen e sobe ao oitavo lugar na Alemanha

Lusa 28 Abr, 2017, 22:27 | Futebol Internacional

Com efeito, nessa altura da partida já a equipa de Gelsenkirchen vencia por 3-0, a coroar uma entrada desastrosa do seu adversário, com golos dos austríacos Guido Burgstaller e Alessandro Schopf, o primeiro e o terceiro, aos seis e 18 minutos, e do central Benedikt Howedes, o segundo, aos 10.



Estes três golos de 'rajada' traçaram o destino da partida, até porque o Bayer, confirmando a época desastrosa que está a fazer, nunca mostrou capacidade para dar a volta ao jogo e ao resultado, bastando ao Schalke 04 gerir a vantagem.



De resto, seria a equipa visitante a marcar de novo, na segunda parte, o quarto golo, mais uma vez por Burgstaller, aos 50 minutos, elevando o resultado para números que roçavam a humilhação da equipa anfitriã, que faria o seu tento de honra aos 69, por Stefan Kiessling.



Com este triunfo, o Schalke 04 subiu ao oitavo lugar, com 41 pontos, os mesmos de Colónia e Eintracht Frankfurt, nono e 10.º, respetivamente, mas com menos um jogo, enquanto o Bayer é o 12.º classificado, com 36.