Schürrle falha estreia do Borussia Dortmund na liga alemã devido a lesão

Lusa 16 Ago, 2017, 12:43 | Futebol Internacional

Desta forma, Schürrle falhará a estreia do Borussia na liga alemã, marcada para sábado, no terreno do Wolfsburgo.



Considerado uma peça-chave no 'onze' do clube de Dortmund, Schürrle foi atormentado por algumas lesões na última época, na qual disputou apenas 15 jogos, marcando por três vezes.



Com esta baixa, o Dortmund vai entrar na 'Bundesliga' com o ataque desfalcado com as ausências de Schürrle e do francês Ousmane Dembélé, suspenso por ter falhado um treino na semana passada.



Dembélé é um dos alvos do FC Barcelona para a época que se avizinha. Segundo o Borussia Dortmund, o clube catalão apresentou recentemente uma primeira proposta pelo avançado francês que "não corresponde ao valor futebolístico extraordinário do jogador".