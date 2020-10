Scolari vai treinar o Cruzeiro de Belo Horizonte até 2022

“Ciente da necessidade de recuperação imediata dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube acertou, na noite desta quinta-feira, a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. O novo comandante assina com o ‘Maior de Minas’ até o fim de 2022”, refere o clube, em comunicado.



Luiz Felipe Scolari, de 71 anos, estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi dispensado do Palmeiras, clube ao qual chegou em 2018, após três temporadas no Guangzhou, ao serviço do qual se sagrou tricampeão chinês.



Ao longo da sua carreira, Scolari, que orientou a seleção de Portugal entre 2003 e 2008, conquistou 27 títulos, entre os quais o Mundial de 2002 e Taça das Confederações em 2013, ambos no comando da seleção do Brasil.



Ao serviço de clubes, o técnico passou, além do Brasil e da China, por Inglaterra, onde orientou o Chelsea, e Uzbequistão, país no qual se sagrou campão no comando do Bunyodkor.