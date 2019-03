Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mar, 2019, 09:12 / atualizado em 21 Mar, 2019, 09:12 | Futebol Internacional

A equipa das quinas inicia a corrida à sua 11.ª presença consecutiva em fases finais das provas mais importantes do futebol internacional (cinco mundiais e cinco europeus).



O dia de hoje será o último que antecede o embate com os ucranianos e depois do treino da manhã o selecionador Fernando Santos fará a antevisão do jogo em conferência de imprensa.



O grupo está todo às ordens do treinador nacional.



Danilo que foi expulso frente à Polónia na Liga das Nações cumprirá castigo na meia-final dessa prova pelo que está livre e poderá ser opção de Fernando Santos para o jogo com a Ucrânia.



Na quarta-feira os futebolistas estiveram todos às ordens do técnico, a exceção foi Gonçalo Guedes que apresentou sintomas de gripe e ficou no hotel a recuperar.





O jogo tem o início marcado para as 19h45.