Seleção avança para a última etapa antes do Mundial`2018

Mário Aleixo - RTP 03 Out, 2017, 07:33 / atualizado em 03 Out, 2017, 08:24 | Futebol Internacional

A equipa portuguesa tem uma sessão agendada para as 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



O avançado Éder, autor do golo que valeu a vitória no Euro2016, está de regresso à seleção, assim como Renato Sanches, o guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Nelson Semedo, Luís Neto e Antunes e o avançado Gonçalo Guedes.



Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento, Portugal desloca-se a Andorra, a 7 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo Mundial.



A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no "play-off", caso falhem o primeiro lugar.



A seleção concentrou-se segunda-feira à noite em Cascais, sem baixas de última hora.



Todos os 25 jogadores convocados por Fernando Santos apresentaram-se até às 22h00.



Pepe e José Fonte foram os primeiros jogadores a entrar no hotel seguidos de Cristiano Ronaldo.



Danilo, médio do FC Porto apresentou-se a coxear ligeiramente.



Na hora de arranque da preparação para os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Mundial da Rússia há um dado importante no "dossier seleção". Seis futebolistas estão em risco de suspensão: Cristiano Ronaldo, Cédric, José Fonte, André Gomes, Gelson e Quaresma não podem ver o cartão amarelo em Andorra, caso contrário ficam de fora do jogo com a Suíça.