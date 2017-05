Seleção avança para novo ciclo de jogos

Mário Aleixo - RTP 25 Mai, 2017, 07:25 | Futebol Internacional

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, divulga ao início da tarde a lista de convocados para o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018, e para a participação na Taça das Confederações, que vai decorrer na Rússia.



O anúncio dos eleitos de Fernando Santos vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 12h00. O guarda-redes Marafona, do Sporting de Braga, é ausência certa devido a uma grave lesão no joelho esquerdo.



Portugal tem um particular agendado para o dia 3 de junho com o Chipre, no Estoril, e, no dia 9, defronta a Letónia, em Riga, em jogo do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018.



Após o duelo com os letões, a seleção nacional vai começar a preparar a participação da Taça das Confederações, prova que vai disputar pela primeira vez devido ao estatuto de campeão europeu.



Portugal vai discutir o Grupo A, juntamente com Rússia, México e Nova Zelândia.



A formação comandada por Fernando Santos estreia-se perante o México, no dia 18 de junho, em Kazan, e depois defronta a Rússia a 21, em Moscovo, e a Nova Zelândia a 24, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para Campeonato do Mundo, vai decorrer em solo russo, de 17 de junho a 02 de julho.