Seleção com caras novas prepara jogos particulares

06 Nov, 2017 | Futebol Internacional

Os 24 convocados do selecionador Fernando Santos têm que se apresentar até às 22h00 na unidade hoteleira em que a comitiva lusa vai ficar instalada durante a semana. O primeiro treino será na terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, ainda em hora a designar.



Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Cedric Soares, Bruno Alves, José Fonte, Raphael Guerreiro, William Carvalho, João Moutinho, André Gomes e Ricardo Quaresma, todos habituais presenças nas escolhas de Fernando Santos, ficaram ausentes, numa convocatória com caras novas e alguns regressos.



Edgar Ié, Kevin Rodrigues, Ricardo Ferreira e Rony Lopes vão trabalhar pela primeira vez com a seleção nacional, enquanto João Cancelo, Ricardo Pereira, Ruben Neves e Bruma vão ter nova oportunidade de se mostrar ao selecionador nacional. Destaque para Manuel Fernandes, que regressa após alguns anos de ausência.



Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial2018, os particulares com Arábia Saudita, a 10 de novembro, em Viseu, e Estados, a 14, em Leiria, terão um aspeto solidário, com as receitas a reverterem para as vitimas dos fogos, que sucederam em outubro.



Estes particulares serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.



Lista dos 24 convocados.



- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Anthony Lopes (Lyon, Fra) e José Sá (FC Porto).



- Defesas: Pepe (Besiktas, Tur), Luís Neto (Fenerbahçe, Tur), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Antunes (Getafe, Esp), Kévin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Ricardo Ferreira (Sporting de Braga), Edgar Ié (Lille, Fra), Ricardo Pereira (FC Porto) e João Cancelo (Inter de Milão, Ita).



- Médios: Danilo (FC Porto), João Mário (Inter Milão, Ita), Bruno Fernandes (Sporting), Ruben Neves (Wolverhamptobn, Ing), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus) e Ronny Lopes (Mónaco, Fra).



- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gelson Martins (Sporting), André Silva (AC Milan, Ita), Eder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Bruma (Leipzig, Ale).