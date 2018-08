Seleção de Portugal desce três lugares no ranking FIFA

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Ago, 2018, 11:01 / atualizado em 16 Ago, 2018, 11:40 | Futebol Internacional

A FIFA divulgou esta quinta-feira a sua primeira atualização do “ranking” de seleções no pós Mundial'2018



Como se esperava há várias mudanças a realçar, a começar desde logo pela fórmula de cálculo, que foi alvo de mudanças na sequência do último Conselho da FIFA, realizado em junho.



Segundo os novos cálculos, há um novo líder, a campeã mundial França, que passa a liderar com 1726 pontos, subindo seis posições nesta atualização, a qual conta no pódio com Bélgica (1723 pontos) e Brasil (1657). A Croácia, finalista vencida na Rússia, acaba por ser a equipa que mais sobe no topo, ao ascender 16 posições até ao 4.º lugar.



Na quinta posição surge o Uruguai e no 6.º lugar está a Inglaterra.





A Espanha surge na nona posição atrás da Suíça que é oitava.





Além da Alemanha (atual 15.ª), anterior campeã do mundo, deixaram também a companhia dos 10 primeiros posicionados a Argentina (que caiu de quinta para 11.ª), a Polónia (de oitava para 18.ª) e o Chile (de nono para 12.º).



O Irão, treinado por Carlos Queiroz, ascendeu cinco lugares, para o atual 32.º, depois de ter terminado em terceiro lugar no grupo de Portugal do Mundial2018, tendo mantido expectativas de apuramento até à última jornada, na qual empatou 1-1 com a equipa das quinas.



O Burkina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, manteve-se na 52.ª posição, enquanto Cabo Verde continua como o segundo melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, tendo subido um lugar, para 64.º.