Seleção de Portugal ganha lugar na Liga A das Nações

Mário Aleixo - RTP 12 Out, 2017, 08:52 / atualizado em 12 Out, 2017, 08:52 | Futebol Internacional

A UEFA oficializou na quarta-feira a lista final das quatro divisões da nova Liga das Nações, em seleções.



Portugal está na Liga A ao lado das representações nacionais da Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Polónia, Islândia, Croácia e Holanda.



Os vencedores da Liga A – que será dividida em quatro grupos de três – terão acesso às meias-finais, lutando pela presença na final. Os quatro últimos serão relegados para a Liga B, processo seguido em cada uma das divisões seguintes.



Os primeiros classificados de cada liga inferior serão promovidos ao escalão superior.



O sorteio da fase de grupos que se jogará entre setembro e novembro de 2018, está agendado para 24 de janeiro do próximo ano, sendo a fase final disputada entre 5 e 9 de junho de 2019.

Participantes nas ligas B, C e D

Na Liga B estão as seleções da Áustria, País de Gales, Rússia, Eslováquia, Suécia, Ucrânia, Irlanda, Bósnia, Irlanda do Norte, Dinamarca, República Checa e Turquia.



A Liga C é composta por Hungria, Roménia, Escócia, Eslovénia, Grécia, Sérvia, Albânia, Noruega, Montenegro, Israel, Bulgária, Finlândia, Chipre, Estónia e Lituânia.



Finalmente a Liga D é composta pelas seguintes seleções: Azerbaijão, Macedónia, Bielorrússia, Geórgia, Arménia, Letónia, Ilhas Faroé, Luxemburgo, Cazaquistão, Moldávia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino e Gibraltar.