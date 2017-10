Seleção de Portugal joga tudo por uma vitória em Andorra

Mário Aleixo - RTP 07 Out, 2017, 09:01 / atualizado em 07 Out, 2017, 09:02 | Futebol Internacional

No primeiro jogo de sempre de Portugal em Andorra-a-Velha, o selecionador Fernando Santos poderá optar por deixar o seu capitão no banco, já que, caso veja um cartão amarelo, fica automaticamente afastado do duelo de terça-feira com a Suíça, que deverá ser determinante para alcançar o primeiro lugar do grupo B.



O sintético do Estádio Nacional de Andorra promete também ser um adversário de peso para a formação lusa, já que Suíça (vitória por 2-1) e Hungria (derrota por 1-0) sentiram muitas dificuldades nesse tipo de relvado.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o selecionador fernando Santos não abriu o jogo sobre as opções que já fez ou irá fazer e disse apenas que jogará a equipa que entender ser a melhor.





Sobre o "onze" inicial que entrará em campo as horas que antecedem o desafio são de especulação sobre os jogadores escolhidos pelo selecionador para começar a partida.Seis futebolistas estão em risco de suspensão: Cristiano Ronaldo, Cédric, José Fonte, André Gomes, Gelson e Quaresma não podem ver o cartão amarelo frente a Andorra, caso contrário ficam de fora do jogo com a Suíça. Será que este dado poderá levar Fernando Santos a poupar algum ou alguns destes jogadores? A ver vamos.Ronaldo, que leva 14 golos na fase de qualificação é o líder e capitão da equipa. Como curiosidade pode-se acrescentar um dado suplementar: faz hoje 15 anos que Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo como profissional no jogo Sporting- 3 Moreirense-0.O médio Danilo também fez a abordagem ao encontro e alinhou na ideia do coletivo de que nada vale o último jogo com a Suíça, se antes a seleção nacional não vencer Andorra e fez questão de lebrar que o adversário tem o seu valor.A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no "play-off", caso falhem o primeiro lugar.O Andorra-Portugal começa às 19h45 de Lisboa e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.