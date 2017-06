Seleção de sub-19 quer mostrar o que é ser Portugal no Euro2017

Lusa 27 Jun, 2017, 18:28 | Futebol Internacional

Em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet, o médio do FC Porto explicou que o grupo enfrentará “adversários muito complicados”, contra os quais terá de “mostrar o que é ser Portugal”.



Na competição, a formação lusa está integrada na ‘poule’ A, juntamente com a anfitriã Geórgia, a República Checa e a Suécia.



Depois de duas rondas de qualificação “muito complicadas”, o grupo de 18 jogadores que vai representar as ‘quinas’ no torneio “é muito bom e tem excelentes jogadores”.



“A equipa está cada vez melhor, e a cada dia que passa estamos a trabalhar no duro para conseguir os nossos objetivos”, apontou o atleta, que afirmou ainda que todos os futebolistas convocados “têm a responsabilidade de jogar bem e representar a camisola da seleção com as melhores qualidades”.



A seleção portuguesa cumpre na quarta-feira de manhã, pelas 09h45, o último treino na Cidade do Futebol, antes da partida para a Geórgia, agendada para as 14h25.