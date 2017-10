Seleção ensaia estratégia para defrontar Andorra

Mário Aleixo - RTP 04 Out, 2017, 07:41 / atualizado em 04 Out, 2017, 08:37 | Futebol Internacional

Na terça-feira, no arranque dos trabalhos, o central do Besiktas foi o único ausente dos 25 jogadores chamados pelo selecionador Fernando Santos, devido a problemas físicos.



Danilo treinou e está pronto para ir a jogo. O médio saiu a coxear no jogo com o Sporting mas apresentou-se no treino da seleção em condições normais.



A seleção nacional tem uma sessão de treino agendada para as 10h30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes um jogador vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.



Cerca de 3300 espetadores estarão presentes no Estádio Nacionald e Andorra a torcer por uma vitória portuguesa. A lotação estão esgotado há muito tempo, tendo 800 bilhetes sido vendidos pela Federação Portuguesa de Futebol a adeptos lusos. Também a comunidade portuguesa a viver em Andorra (10 mil pessoas) estará em número significativo no estádio.



Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia, Portugal desloca-se a Andorra, a 7 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final, exclusivo para o primeiro classificado.



A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'play-off', caso falhem o primeiro lugar.