Seleção feminina de Portugal tenta contrariar a Itália

Mário Aleixo - RTP 28 Nov, 2017, 09:10 / atualizado em 28 Nov, 2017, 09:10 | Futebol Internacional

As duas equipas partem para o desafio distanciadas 26 posições no “ranking” da FIFA, com Portugal a ocupar o 34º posto e a Itália na 18ª posição.



A Itália soma três vitórias em outros tantos jogos enquanto Portugal nos dois encontros realizados perdeu com a Bélgica (0-1) e goleou a Moldávia (8-0).



A formação transalpina é claramente superior mas isso não retira ambição à equipa das quinas que na palavra do selecionador Francisco Neto, tudo fará para obter a vitória.



O árbitro do jogo será Marta Huerta de Aza, de Espanha.



O jogo terá transmissão na RTP1.