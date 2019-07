Seleção feminina dos EUA não irá à Casa Branca

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2019, 09:07 / atualizado em 10 Jul, 2019, 09:07 | Futebol Internacional

"Eu não irei. E creio que a restante equipa com que falei explicitamente sobre isso também não", referiu a estrela das campeãs do mundo, autora do primeiro golo na final do campeonato do mundo, frente à Holanda (2-0), no domingo, na conversão de uma grande penalidade.



Segundo a avançada dos Seattle Reign, uma ida à residência presidencial seria "uma oportunidade para a administração" Trump "exibir" a seleção, que assegurou o quarto título mundial para os Estados Unidos, o segundo consecutivo.



"Eu acho que não faz sentido para nós. Não consigo imaginar que alguma das minhas colegas de equipa queira estar nesta situação", acrescentou a melhor jogadora e melhor marcadora do Mundial.



Questionada sobre se teria algo a dizer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rapinoe respondeu diretamente: "Eu penso que lhe diria que a sua mensagem exclui pessoas. Você exclui-me. Você exclui pessoas que são importantes para mim".



Trump disse que convidaria a seleção para a Casa Branca, independentemente do desfecho do campeonato, tendo dirigido uma mensagem a Rapinoe no seu Twitter: "A Megan nunca devia faltar ao respeito ao nosso país, à Casa Branca e à nossa bandeira".



A seleção norte-americana é hoje esperada em Nova Iorque, onde as jogadoras devem ser recebidas por milhares de pessoas, nas ruas de Manhattan. Esta é a segunda vez que uma equipa feminina é 'convidada' para uma parada na cidade, tal como ocorreu após a conquista do título mundial em 2015.