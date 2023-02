Seleção feminina dos EUA vence a SheBelieves Cup

Numa competição anual nos Estados Unidos em que participam, a convite, mais três seleções, as bicampeãs mundiais venceram os três jogos que disputaram, o último dos quais com as "canarinhas", das benfiquistas Nicole Raysla e Ana Vitória.As futebolistas encarnadas foram a jogo, com Nicole a fazer a primeira parte e Ana Vitória a segunda, num jogo em que Alex Morgan (45+3) e Mallory Swanson (63) marcaram para as norte-americanas, e Ludmila (90) para o Brasil.Mallory Swanson, de 24 anos, voltou a destacar-se nas norte-americanas, com a avançada a terminar o torneio como a melhor marcadora, com quatro golos, dos cinco que a seleção apontou em todo o torneio.As norte-americanas, que têm na competição seis troféus em oito possíveis, e os últimos quatro de forma consecutiva, venceram ainda nesta edição o Canadá (2-0), que teve a também benfiquista Cloé Lacasse, e o Japão (1-0).No Mundial2023, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto na Nova Zelândia e Austrália, Portugal, que conseguiu na quarta-feira um apuramento inédito, integrará o grupo dos Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.Inserida no Grupo E, a seleção portuguesa começará por defrontar em 23 de julho os Países Baixos, seguindo-se o Vietname, em 27 de julho, e os Estados Unidos, em 1 de agosto.