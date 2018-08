Seleção feminina goleia Moldova no apuramento para Mundial2019

Lusa Comentários 30 Ago, 2018, 19:09 | Futebol Internacional

Já afastada da possibilidade de apuramento, a equipa portuguesa tenta terminar no melhor lugar possível, tendo hoje ultrapassado a equipa mais frágil da fase de apuramento.

Carolina Mendes (21 minutos), Andreia Norton (35), Vanessa Marques (39 e 41), Diana Silva (85 e 87) e Fátima Pinto (90+1) foram as autoras dos golos da goleada da equipa lusa, que ocupa de momento do terceiro lugar do grupo com oito pontos, a cinco da Bélgica, segunda, com menos um jogo, e com mais três do que a Roménia, terceira e também com menos um jogo, seleção que Portugal recebe no seu último compromisso, em 04 de setembro.

Os vencedores dos grupos apuram-se diretamente para o Mundial, a disputar em França, enquanto os quatro segundos classificados com melhor registo contra o primeiro, terceiro e quarto posicionados vão disputar um `play-off`.