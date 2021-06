Seleção feminina perde um lugar e é 30.ª no "ranking" da FIFA

Desde a publicação do último "ranking", em abril, Portugal disputou apenas dois encontros particulares, em junho, primeiro com os Estados Unidos (derrota por 1-0) e depois com a Nigéria (3-3).No topo, os campeões mundiais Estados Unidos continuam a liderar, seguidos da Alemanha, segunda posicionada e melhor seleção europeia, e da França, terceira.A única alteração no "top 10" ocorreu com o Japão, antigo campeão mundial, que subiu ao 10.º posto, relegando a Coreia do Norte para 11.º.O próximo "ranking" do futebol feminino da FIFA será divulgado em 20 de agosto.