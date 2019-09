Seleção feminina volta a perder com os EUA

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Set, 2019, 10:22 / atualizado em 04 Set, 2019, 10:22 | Futebol Internacional

O primeiro golo surgiu após os 20 minutos. Carli Lloyd, após um alívio infeliz de Tatiana Pinto, inaugurou o marcador. Inês Pereira ainda brilhou entre os postes, mas à terceira, Lloyd marcou.



Durante a primeira parte e depois de Mcdonald atirar uma bola à barra, as americanas voltaram a marcar através de uma grande penalidade convertida por Lloyd.



Entre as novidades na formação lusa destaque para a jovem guarda-redes Inês Pereira que com um punhado de defesas evitou que o resultado fosse mais dilatado para a formação da casa.



O selecionador nacional apresentou no segundo duelo diante dos EUA seis jogadoras que tinham alinhado no primeiro desafio: Mónica Mendes, Sílvia Rebelo, Tatiana Pinto, Vanessa Marques, Ana Borges e Diana Silva.



O terceiro golo da formação anfitriã surgiu aos 80 minutos. Horan, na sequência de um canto marcado por Press, encerrou o marcador.



Ao nono jogo com os EUA, Portugal continua sem conseguir marcar qualquer golo às atuais bicampeãs do mundo.



A seleção fechou o estágio nos EUA com vista à preparação qualificação do Euro 2021 que começa já no próximo dia 4 de outubro, frente à Albânia.