Seleção moçambicana de futebol vai tentar vencer a Zâmbia pela primeira vez

Lusa 09 Jun, 2017, 11:04

Os 'Mambas' treinam já no país vizinho, cuja seleção defrontam na primeira jornada do grupo K de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, nos Camarões.



A Zâmbia já ganhou uma vez a CAN e está acostumada a chegar à fase final.



Na conferência de imprensa em que anunciou a convocatória do combinado nacional, o selecionador moçambicano, o português Abel Xavier, reconheceu o poderio dos 'Xipolopolo', mas não escondeu a ambição de vencer o jogo.



"Temos muita informação por parte do adversário, individual e coletiva, é um adversário forte, mas nós também somos fortes", afirmou Xavier.



Salientando que o passado não foi feliz para os 'Mambas' nos confrontos com a Zâmbia, o selecionador moçambicano afirmou que a partida do dia 10 será uma oportunidade para os jogadores lutarem por um resultado satisfatório.



"O mais importante é que os meus jogadores têm que sentir que quando nós estamos perante um adversário que nos causou problemas, é uma questão de ter uma nova oportunidade", acrescentou.



O grupo K de qualificação para a CAN 2019 integra ainda a Guiné-Bissau e a Namíbia, que jogam entre si na primeira jornada.