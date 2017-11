Seleção na máxima força para receber a Arábia Saudita

Mário Aleixo - RTP 09 Nov, 2017, 11:48 / atualizado em 09 Nov, 2017, 11:48 | Futebol Internacional

A seleção portuguesa de futebol realizou esta quinta-feira de manhã o último treino de preparação antes da partida para Viseu, onde disputa na sexta-feira um jogo particular com a Arábia Saudita, numa sessão em que estiveram presentes os 24 convocados.



Nos habituais 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador nacional contou com todos os atletas convocados para o duplo compromisso particular com vista ao Mundial2018, tendo todos treinado sem limitações.



No principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, os três guarda-redes trabalharam à parte com o adjunto Fernando Justino, enquanto o restante grupo começou por realizar exercícios com bola e de aquecimento.



A seleção parte para Viseu ao início da tarde, e às 19h20, Fernando Santos fará a antevisão ao encontro com os sauditas em conferência de imprensa, no Estádio Municipal do Fontelo.



Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial2018, os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos terão um aspeto solidário, com as receitas a reverterem para as vítimas dos fogos que sucederam em outubro.





Estes particulares serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.