Seleção na máxima força prepara os dois particulares

Mário Aleixo - RTP 07 Nov, 2017, 11:10 / atualizado em 07 Nov, 2017, 11:11 | Futebol Internacional

O defesa central do Besiktas não esteve presente nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos aos jornalistas, mas, de acordo com fonte da Federação Portuguesa de Futebol, deverá juntar-se aos seus companheiros durante o decorrer do treino.



No período inicial, o selecionador Fernando Santos contou com 23 jogadores, todos sem aparentes limitações, incluindo os estreantes Edgar Ié, Ricardo Fereira, Kevin Rodrigues, Rony Lopes e Gonçalo Paciência.



Nos primeiros 15 minutos, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola.



Destaque ainda para a presença do médio Manuel Fernandes, do Lokomotiv Moscovo, que foi pela primeira vez convocado por Fernando Santos e que fez o seu último jogo por Portugal em fevereiro de 2012, num particular com a Polónia.



Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial2018, os particulares com Arábia Saudita, a 10 de novembro, em Viseu, e Estados Unidos, a 14, em Leiria, terão um aspeto solidário, com as receitas a reverterem para as vitimas dos fogos, que sucederam em outubro.



Estes amigáveis serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.