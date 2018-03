Seleção portuguesa de sub-17 consegue vitória no último minuto

Lusa Comentários 12 Mar, 2018, 18:16 | Futebol Internacional

O capitão da ‘equipa das quinas’ foi a figura do jogo, disputado na Ribeira Brava, pois, além de dar a vitória, já tinha assistido Félix Correia para o primeiro golo, aos 11 minutos, tendo Patrik Ilko empatado para os eslovacos.



Portugal partilha assim a liderança do grupo 4 com a Suíça, que venceu hoje, também por 2-1, à Finlândia, no Estádio da Madeira.



A equipa lusa começou desde cedo a povoar o meio-campo adversário e precisou apenas de um remate para chegar ao golo.



Aos 11 minutos, ataque construído pelo flanco esquerdo, com o capitão Francisco Saldanha a assistir para a finalização de Félix Correia no centro da grande área.



Quatro minutos depois, uma jogada de insistência não concluída por Portugal, pois Nuno Cunha rematou ao lado.



A Eslováquia mostrava dificuldade em chegar perto da baliza de João Monteiro, embora ainda tenha causado um calafrio à passagem do minuto 25, quando a defesa portuguesa adormeceu, situação não aproveitada por Patrik Myslovic.



Portugal voltou a entrar melhor na segunda parte, ao criar perigo aos 43 minutos, com um remate de Rodrigo Fernandes que saiu por cima.



No entanto, foram os visitantes a chegarem o golo, aos 56 minutos, na sequência de um canto do lado direito, em que Patrik Ilko concluiu com um remate de primeira.



A seleção eslovaca estava mais confiante e começou a subir mais no terreno, exercendo mais pressão aos jogadores portugueses e podia ter feito o segundo golo, mas o livre direto de David Strelec acertou na barra, aos 64 minutos.



A equipa de Rui Bento procurava a vitória, mas os ataques tinham pouco sucesso e era a Eslováquia a criar mais perigo.



Ainda assim, no último minuto da partida, um livre de Ronaldo Camará terminou com a finalização de Francisco Saldanha, que levou à invasão de campo dos companheiros de equipa que estavam no banco de suplentes a festejarem o triunfo suado.



O próximo jogo de Portugal é quinta-feira com a Suíça, pelas 16h00, no Estádio do Marítimo, o mesmo palco da última partida, que se realiza domingo, com a Finlândia, também às 16h00.