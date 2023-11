Seleção portuguesa de sub-17 entra com pé direito no apuramento europeu

O médio defensivo Eduardo Felicíssimo abriu o ativo aos 34, sendo que os defesas centrais Rui Silva, aos 68, e Rafael Mota, dois minutos depois, fecharam a contagem a favor da seleção comandada por João Santos, que pode confirmar a qualificação para a etapa seguinte já no jogo com Montenegro, marcado para sábado (15:00), no Campo da Mata, em Caldas da Rainha.



Para a etapa seguinte, apuram-se os dois primeiros de cada um dos grupos de qualificação, mais os cinco terceiros classificados com melhores resultados com os dois primeiros da sua 'poule'.



Em Rio Maior, a seleção portuguesa foi totalmente dominadora.



Aos 19, Rodrigo Mora ameaçou de cabeça, no minuto seguinte foi a vez de Mandume Varela tentar a sorte de fora da área e, aos 24, foi Afonso Patrão a ficar próximo do golo.



A ineficácia lusa prosseguiu aos 30, quando Geovany Quenda viu o guarda-redes forasteiro defender o seu remate, mas, quatro minutos depois, Alain Taho pouco podia fazer para evitar o golo inaugural de Eduardo Felicíssimo, que rematou à entrada da área num lance em que o médio ainda beneficiou de um desvio da defensiva adversária.



Na etapa complementar, Portugal voltou a acercar-se da área contrária, mas a superioridade tardava em traduzir-se no marcador.



E foram mesmos os defesas a assumir papel de maior destaque em zonas de finalização: aos 68, Rui Silva aumentou a vantagem, na sequência de um canto à esquerda do ataque, e, dois minutos volvidos, foi o colega de posição Rafael Mota a aproveitar um ressalto à entrada da área para apontar o terceiro golo luso e selar o resultado final.



A seleção portuguesa de futebol de sub-17 volta a entrar em ação no sábado, em Caldas da Rainha, encerrando a primeira fase de apuramento no dia 21 diante da República Checa, num encontro que vai ser disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, às 16:00.



O Campeonato da Europa do escalão, refira-se, vai disputar-se entre 25 de maio e 05 de junho do próximo ano, no Chipre.