Seleção portuguesa de sub-20 goleia Itália em Portimão

Lusa 10 Out, 2017, 19:08 | Futebol Internacional

Portugal chegou ao intervalo em vantagem (2-1), com golos de Bruno Jordão (30) e André Vidigal (43), tendo Vitale (45) reduzido para os italianos. No segundo tempo, Mesaque Dju ampliou o marcador (67 e 75) e Paolo (76) fixou o resultado.



Os pupilos de José Guilherme, com boa circulação de bola, foram os primeiros a criar perigo e, aos nove minutos, João Filipe teve a oportunidade para abrir o marcador, mas, isolado, fez a bola rasar o poste direito da baliza transalpina.



Aos 17 minutos, Portugal voltou a ameaçar a baliza italiana, mas Pedro Marques foi incapaz de dar o melhor seguimento à bola, após lance de contra-ataque, tendo cabeceado para a defesa fácil do guarda-redes transalpino Perisan.



A formação portuguesa acabaria por abrir o marcador, aos 30 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Bruno Jordão a finalizar à vontade ao segundo poste.



Com o domínio do jogo, a equipa das equipas chegou com naturalidade ao segundo golo, num lance de contra-ataque finalizado por André Vidigal (43), tendo os italianos reduzido a poucos segundos do intervalo, num tento assinado por Vitale, com um remate cruzado e fora do alcance do guarda-redes João Virgínia.



No segundo tempo, a seleção portuguesa manteve o controlo do jogo, materializando o domínio com golos de Mesaque Dju 67 e 75), tendo Paolo (76) reduzido a diferença no marcador e fixando o resultado final.



Para o selecionador nacional, José Guilherme, Portugal “demonstrou a sua qualidade, ao realizar uma excelente partida, diante de um adversário que dificultou ao máximo a ação da equipa portuguesa”.



“É um resultado volumoso que faz jus ao nosso domínio, depois de um empate com a Suíça em que jogámos com nove jogadores cerca de 40 minutos, no qual demonstrámos também a nossa qualidade”, concluiu.