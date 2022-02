Seleção portuguesa feminina de futebol de sub-19 volta a perder com a Áustria

No segundo jogo particular entre as duas seleções no espaço de poucos dias, Portugal repetiu o desaire do embate de quinta-feira em Torres Novas, mas desta vez depois de até chegar à vantagem e sofrer o segundo golo já nos descontos.



Portugal inaugurou o marcador por intermédio da central Joana Prazeres, com uma conversão exemplar de um livre direto, aos 57 minutos, mas a Áustria empatou pouco depois, com Caroline Fristch a fazer o 1-1, aos 62.



Quando tudo parecia encaminhado para um empate, uma distração da seleção das 'quinas' permitiu à Áustria uma reposição rápida, num lance em que Nadine Steidl, que também tinha marcado no primeiro jogo, fez o 2-1, aos 90+2.



O jogo de hoje em Fátima fechou uma semana de estágio da equipa de sub-19, orientada por José Paisana, que entre 06 e 12 de abril receberá o grupo A6 de apuramento para o Europeu deste ano, na República Checa.



Do grupo de Portugal fazem parte a Espanha, campeã europeia de sub-19 em 2004, 2017 e 2018, os Países Baixos, campeãs em 2014, e a Roménia.



Para a fase final, que decorrerá entre 27 de junho e 09 de julho, apuram-se as sete seleções vencedores dos grupos, mais a segunda mais bem classificada, caso a República Checa vença o grupo A7.