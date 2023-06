Seleção portuguesa feminina fez exames médicos e treinou no arranque para Mundial

As internacionais portuguesas começaram por fazer exames cardiológicos (eletrocardiograma e ecocardiograma) e realizaram, também, testes de avaliação física no ginásio, sob a orientação da Unidade de Saúde e Performance da FPF, submetendo-se na terça-feira a análises clínicas ao sangue e à urina.

A primeira sessão de treino da seleção lusa decorreu hoje ao final da tarde no relvado 1 da Cidade do Futebol, estando previstas duas sessões no segundo dia do estágio, na terça-feira.

As comandadas de Francisco Neto irão treinar nas instalações na Cidade do Futebol até 10 de julho, dia em que viajam para a Nova Zelândia, onde vão disputar a fase de grupos do Mundial.

Inserido no Grupo E, Portugal vai iniciar a sua participação frente aos Países Baixos, em Dunedin, em 23 de julho, defrontando a seguir o Vietname, em 27, em Hamilton, e os Estados Unidos, em 01 de agosto, em Auckland.

Antes da partida para a Nova Zelândia, a seleção lusa fará dois jogos de preparação, sendo o primeiro frente à Inglaterra, em 01 de julho (15:15), em Milton Keynes, a 70 quilómetros de Londres, e o segundo diante da Ucrânia, em 07 de julho (20:45), no Estádio do Bessa, no Porto.